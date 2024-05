Mecz Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław online. Do końca walczą o mistrzostwo. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja w tv na żywo

Mecz Raków - Śląsk online. Goście o mistrzostwo Polski

Przynajmniej punktu! Śląsk zgromadził tyle samo punktów co pierwsza Jagiellonia, ale ma gorszy bilans bezpośredni. Wpadka drużyny z Białegostoku przeciw Warcie Poznań pozwoli wrocławianom na wymarzoną zamianę miejsc.

Śląsk zapewnił już sobie tytuł wicemistrza i eliminacje Ligi Konferencji. Ale chce świętować tytuł w 2012 roku i powalczyć jako nowy mistrz o awans do Ligi Mistrzów. Czego potrzebuje?

Dawid Szwarga, trener Rakowa: - Chcemy zakończyć sezon najlepiej jak to możliwe, czyli zwycięstwo. Ono nie da finalnie tego, co oczekiwaliśmy, minimum europejskich pucharów, ale smak i satysfakcja po wygranej są znacznie lepsze niż porażka na koniec. Chcemy zagrać z pasją dla naszych kibiców. Śląsk ma jasno sprecyzowany styl gry: bezpośredni, w przestrzeń, ma groźne stałe fragmenty. Ma tez indywidualności, jak Exposito czy Leiva.

Jacek Magiera, trener Śląska: - Będziemy się koncentrować przede wszystkim na naszej drużynie. W naszej sytuacji nic się nie zmienia: mamy wygrać. W Białymstoku sytuacja się zmieniła, bo oni muszą wygrać. Jesteśmy podbudowani ostatnimi trzema wygranymi, gdzie pokazaliśmy dobrą grę, luz i swobodę. Żadna presja nie będzie na nas ciążyć. Chcemy wyjść na boisko i się dobrze zaprezentować. Cieszmy się, że ostatnia kolejka zadecyduje o mistrzostwie i że jesteśmy w to zamieszani. Jesteśmy ambitni i chcemy wygrać, a co nam to da, zobaczymy.