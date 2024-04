Media: Miedź Legnica zmieni trenera. Ireneusz Mamrot nowym szkoleniowcem pierwszoligowca

Miedź Legnica pożegna się z trenerem

Legniczanie w poprzednim sezonie spadli z PKO Ekstraklasy. Władze klubu liczyły, że uda się szybko wrócić na najwyższy poziom rozgrywkowy. Jednak plan może okazać się niezwykle ciężki do zrealizowania, gdyż zespół po 26. kolejkach zajmuje dopiero 10. miejsce w tabeli Fortuna 1. Ligi i ma 5 punktów straty do pierwszej z pozycji dających szansę gry w barażach o awans.

Według informacji Samuela Szczygielskiego z portalu Meczyki.pl władze legnickiego klubu straciły cierpliwość do Radosława Belli, który prowadzi drużynę od początku obecnego sezonu. Klub jesienią spisywał się naprawdę nieźle i miał duże szanse, by realnie walczyć o powrót do PKO Ekstraklasy. Jednak ostatnie tygodnie nie są najlepsze w wykonaniu Miedzi. Zespół w 4 meczach z rywalami walczącymi o awans zdobył zaledwie 2 punkty. W poprzedniej kolejce tylko zremisował bezbramkowo na wyjeździe z Odrą Opole.