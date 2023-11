MEMY o meczu Polska - Czechy. Drogi pamiętniczku, nie uwierzysz, co się wydarzyło [GALERIA]

MEMY o Polska - Czechy 1:1. Czym żyli internauci?

Co pozostało Polsce po licznych wpadkach we wcześniejszych meczach? Tylko wygrać, czyli zrewanżować się za porażkę w Pradze, a potem liczyć na to, że Mołdawia jakimś cudem zremisuje z Czechami w poniedziałek (20 listopada). Wyłącznie ten scenariusz przed pierwszym gwizdkiem dawał nam jedyną nadzieję na bezpośredni awans na Euro 2024.

Pierwsze nawet nie minuty, ale sekundy zapowiedziały katastrofę z marca... To Czesi atakowali i byli tak naprawdę bliscy objęcia prowadzenia. My jakimś cudem się uratowaliśmy, a potem przeszliśmy do ofensywy.