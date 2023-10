Michał Listkiewicz o ostatnich występach reprezentacji Polski w eliminacjach do Euro 2024. "Może lepiej nie awansować"

Były prezes PZPN szokuje. "Może lepiej nie awansować"

Nikt sobie nie wyobrażał tego, w jaki sposób przebiegną te eliminacje dla Biało-Czerwonych. Od razu po losowaniu grup wydawało się, że nasi kadrowicze są murowanym faworytem do awansu bezpośredniego na niemiecki turniej. Trudno się dziwić, uniknęliśmy w naszej grupie potęg, a w zamian tego trafiliśmy na drużyny, które są zbliżone do naszej reprezentacji. Jak się potem okazało to były jedynie mrzonki. Polacy przegrali trzy mecze z Czechami (1:3), Mołdawią (2:3) oraz Albanią (0:2).

Z kolei ostatnim remisem na Stadionie Narodowym z Mołdawią (1:1) zdecydowanie utrudnili sobie drogę awansu bezpośredniego na Euro 2024.

Wszystkie te wydarzenia wywołały narodową dyskusję, czy powinniśmy w ogóle awansować na ten turniej, czy jednak brak awansu wyszedłby na dobre tej reprezentacji. Zdaniem byłego prezesa PZPN, Michała Listkiewicza w "Super Expressie" lepiej tak by się stało właśnie.