Michał Probierz powoła większą liczbę piłkarzy do reprezentacji Polski przed Euro 2024

Michał Probierz powoła 28 piłkarzy do szerokiej kadry przed Euro 2024

Zgrupowanie reprezentacji Polski przed Euro 2024 rozpocznie się 3 czerwca w Warszawie. Wcześniej, bo już 29 maja selekcjoner Biało-Czerwonych ogłosi nazwiska 28 piłkarzy, którzy zostaną powołani do szerokiej kadry. Dodatkowo w zespole znajdzie się dodatkowy bramkarz "do treningu", który nie zostanie zgłoszony do turnieju.

- Analizujemy zawodników, których mamy do dyspozycji. Wczoraj odbyliśmy zebranie sztabu szkoleniowego, na którym ustalaliśmy formę przygotowań. Czekamy do ostatniej kolejki, dlatego powołania dajemy 29 maja. Wierzymy w to, że nikt więcej nie złapie kontuzji. Już ustaliliśmy ze sztabem większość zawodników. Powołujemy 28 piłkarzy - powiedział Michał Probierz w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24.

Wciąż nie wiadomo, czy na turniej zdoła wyleczyć się Matty Cash, który z powodu kontuzji łydki opuścił ostatnie spotkania w lidze angielskiej. Z urazem zmaga się również Piotr Zieliński, ale ten powinien być w pełni do dyspozycji na zgrupowaniu przed Euro 2024.