Vlog reprezentacji Polski. Przebój Agnieszki Chylińskiej w kadrze przed meczem Polska - Austria. Tymoteusz Puchacz dba o atmosferę

Na początku najnowszego vloga reprezentacji Polski selekcjoner Michał Probierz przemówił do piłkarzy przed zbliżającym się meczem o wszystko z Austrią. W piątek Berlinie zagramy prawdopodobnie o wyjście z grupy z trzeciego miejsca. Przegrany niemal na pewno pożegna się z turniejem rangi mistrzowskiej. Trener wierzy nawet... w drugie miejsce grupy D.

- Głowy do góry. Jeszcze raz wam mówię: w takich momentach trzeba umieć być jeszcze silniejszym. Dlatego trzeba wyciągnąć wnioski. Detale decydują na tym poziomie. Przede wszystkim determinacja, bramkarz musi coś wybronić w takim meczu, jak masz dwie-trzy sytuacje to musisz je wykorzystać. Trzeba więcej cwaniactwa, mądrości. Trzeba to przełożyć i wygrać ten mecz. Później urwać punkt Francji i zrobić awans z trzeciego miejsca. Ale żeby głowy nie były w dół i zapierdzielać. Jeszcze nawet można tutaj zrobić drugie miejsce. Trzeba robić wszystko, aby w tym kierunku iść. Jasne? Mamy być pewni siebie - mówił Michał Probierz do reprezentantów Polski przed meczem z Austrią, co zarejestrowały kamery "Łączy nas Piłka