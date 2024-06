Piotr Zieliński tryska optymizmem przed meczem Polska - Holandia: Wierzę, że wygramy. Atmosfera w drużynie jest wyśmienita

Polska - Holandia. Piotr Zieliński: Bycie kapitanem to zaszczyt

- Holendrzy to znana marka w Europie. Są wysoko w rankingu FIFA, ale ten ranking jutro nie będzie mieć wielkiego znaczenia. Wierzę, że postawimy mocne warunki i zwyciężymy to spotkanie - usłyszeliśmy od pomocnika. Razem z nim w środku pola mają operować Jakub Moder z Bartoszem Sliszem.

Polacy w sobotę pojechali z Hanoweru do Hamburga. - Podróż autokarem trochę nam się wydłuża przez korki. Jutro na pewno poczujemy atmosferę. Polscy kibice na pewno nas wesprą i wierzę, że wygramy mecz - stwierdził Zieliński pytany o gorączkę Euro.

To właśnie Zieliński pod nieobecność Lewandowskiego będzie kapitanem drużyny. - Po raz pierwszy będę kapitanem podczas mistrzostw. To wielki zaszczyt dla mnie. Czuję dumę. Regulamin się zmienił, więc ja będę mieć prawo rozmowy z sędzią. Skorzystam, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jestem bardziej doświadczonym, świadomym zawodnikiem. Wierzę, że to pomoże osiągnąć dobry wynik - stwierdził.

- Z tego co słyszeliśmy murawa w Hamburgu miała być w kiepskim stanie. Dziś ją zobaczyliśmy. Tak źle nie wygląda, ale z drugiej strony byliśmy w płaskim obuwiu - zaznaczył Zieliński.