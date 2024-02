Michał Probierz szykuje sensacyjne powołanie na baraże o Euro 2024. Do reprezentacji Polski może dołączyć Jakub Kałuziński

Jakub Kałuziński w reprezentacji Polski?

Adam Buksa za szybko się ucieszył. VAR zabrał mu gola

Kałuziński nigdy dotąd nie został zaproszony do seniorskiej reprezentacji. Ma natomiast za sobą grę w kadrach młodzieżowych. Wielką karierę wieszczy mu jego były trener Nuri Sahin, który odszedł dopiero co do niemieckiej Borussii Dortmund. O transferze do topowej ligi mowa też w przypadku samego "Kałuży", bo zrobił duży postęp w ciągu ledwie rundy. Latem przeszedł z Lechii Gdańsk do Antalyasporu, podpisując umowę do czerwca 2026 roku.

W reprezentacji jest kłopot z obsadą środka pola, bo kontuzję leczy Damian Szymański, a wciąż wolno przebiega powrót do wysokiej formy Jakuba Modera. Potrzeba więc świeżej krwi. Głodny sukcesów Kałuziński wydaje się idealnym kandydatem.

Co ciekawe, Lechia nie miała pomysłu na Kałuzińskiego. Gdy nie chciał przedłużyć kontraktu, został nawet odsunięty od drużyny. Z tytułu ekwiwalentu za wyszkolenie klubowi i Akademii AP Orlen Gdańsk należy się w sumie 300 tys. euro, ale według informacji trojmiasto.pl te pieniądze z Turcji wciąż nie zostały przelane.