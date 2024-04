Michał Probierz zaprezentował swoje golfowe umiejętności. Oby na Euro 2024 poszło mu lepiej

Selekcjoner "Biało-Czerwonych" bardzo intensywnie spędził Święta Wielkanocne. W ubiegłą sobotę odwiedził Stadion Miejski w Gliwicach, na którym Piast zmierzył się ze Śląskiem, natomiast w poniedziałek był na ligowym klasyku w Zabrzu, Górnik - Legia. Według doniesień Probierz obserwował w tym meczu zaledwie 17-letniego Dominika Szalę.

W środku tygodnia 51-letni szkoleniowiec wraz z delegacją PZPN do Niemiec, by wybrać bazę reprezentacji Polski na Euro 2024. Ostatecznie padło na Hanower. Wcześniej pod uwagę były brane dwie inne lokalizacje, ale obiekt klubu Hannover96 okazał się najlepszą opcją.

- Dziękuje całemu pionowi organizacyjnemu za 3-dniowy maraton z wyborem bazy i znalezienia opcji do dobrego przygotowania do EURO 2024 Hotelowi Sheraton Pelikan i Hanover 96 za pomoc w wyborze i do zobaczenia. Po P/P był czas na relaks z marnym efektem cdn - napisał na portalu X (dawniej Twitter) Michał Probierz.