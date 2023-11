Michał Probierz zdradził pierwszy skład na mecz towarzyski z reprezentacją Łotwy. Selekcjoner zaskoczył

Znamy skład na Łotwę! Probierz odkrywa karty

Selekcjoner reprezentacji Polski zaskoczył na konferencji prasowej i nie czekał do dnia meczowego, aby podzielić się z opinią publiczną pierwszym składem na wtorkowy mecz towarzyski z reprezentacją Łotwy. Szkoleniowiec chciałby wykorzystać sparing do sprawdzenia kilku wariantów gry, przede wszystkim w formacji defensywnej, gdzie od pierwszej minuty oddelegował m.in. Mateusza Wieteskę. Piłkarz Cagliari skorzystał na pechu Pawła Bochniewicza, który kontuzjowany został odesłany do klubu.

Jednocześnie Probierz pozwolił na odesłanie do drużyny młodzieżowej U-21 Patryka Pedę i Mateusza Łęgowskiego. Tam pod okiem Adama Majewskiego będzie czekał ich arcytrudny mecz z Niemcami w eliminacjach do mistrzostw Europy.