Młody fan chciał autograf od Roberta Lewandowskiego. Piłkarz reprezentacji Polski na początku go zignorował. Szczęśliwy finał! red.

Robert Lewandowski zignorował fana. @krengiel96/portal X

Robert Lewandowski to kapitan reprezentacji Polski i idol wielu młodych piłkarzy, którzy zaczynają przygodę z futbolem. Podczas marcowego zgrupowania Biało-Czerwonych 35-letni napastnik FC Barcelony odmówił autografu młodemu fanowi. Internauci się oburzuli - twierdzą, że to jeden z obowiązków kadrowicza. Sporo osób go także broniło - "Dla Lewandowskiego to jeden z milionów przypadków" - pisali na portalu X. Na szczęśnie cała historia zakończyła się happy endem.