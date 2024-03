Zgrupowanie rozpoczęte. Zaczyna się bój o Euro 2024. Oto pierwszy trening!

Pierwszy trening reprezentacji Polski na PGE Narodowym

Jako pierwsi, bo już w niedzielę na zgrupowaniu pojawili się tacy piłkarze jak Kamil Grosicki , Bartosz Salamon oraz Krzysztof Piątek w hotelu "DoubleTree by Hilton". Potem reszta stopniowo dołączała po zakończeniu swoich meczów na czele z Robertem Lewandowskim , który jeszcze rozgrywał mecz swojej Barcelony z Atletico Madryt.

Prawie wszyscy piłkarze powołani przez Michała Probierza zjawili się na zgrupowaniu reprezentacji Polski w poniedziałek. Tego samego dnia miała miejsce konferencja prasowa o 16:15 , a potem od 17:10 oficjalny pierwszy trening w tym roku naszych kadrowiczów. Co ciekawego się działo? A przede wszystkim piłkarze zapoznali się z nowymi strojami treningowymi, które zostały wymienione wraz z koszulkami meczowymi. Miejmy nadzieję, że przyniosą szczęście Biało-Czerwonym.

Jeden nieobecny na treningu. Uraz Dawidowicza niegroźny

Na treningu praktycznie wszyscy się zjawili. Jedynie był jeden nieobecny w postaci Bartosza Slisz , który jeszcze nie spotkał się z kolegami oraz selekcjonerem. Piłkarz amerykańskiej Atlanty United przybędzie do Polski dopiero w poniedziałek wieczorem na kolację po treningu. Co ciekawe w poniedziałkowych zajęciach Michała Probierza wziął udział Paweł Dawidowicz , który w niedzielnym meczu Hellasu Werona schodził z kontuzją.

- Wydawało się, że Dawidowicz nie będzie do dyspozycji, ale sztab medyczny kadry ze sztabem medycznym z Werony doszedł do wniosku, że Paweł prawdopodobnie będzie mógł grać. Stawiamy go na nogi, ale będziemy wiedzieć więcej przed meczem - powiedział na konferencji prasowej Probierz