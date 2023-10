Młody kibic angielskiej Aston Villi przed meczem z AZ Alkmaar doprowadzony przez ochroniarza do płaczu. Szybka reakcja jednego z piłkarzy

Młody kibic doprowadzony do łez w Alkmaar. Ochroniarz zabrał mu przygotowany transparent!

W Alkmaar dalej bez zmian. Może tym razem nie doszło do tak wielkiego skandalu jak ten z Legią Warszawa w roli głównej, ale dla jednego kibica z pewnością wydarzenia sprzed meczu nie należały do najprzyjemniejszych. Mowa w tym miejscu o chłopcu, który przygotował wyjątkowy transparent dla jednego z piłkarzy Aston Villi przed meczem z tamtejszym AZ.

W momencie gdy chciał go zawiesić na stadionie podszedł do niego ochroniarz, który zażądał oddania transparentu. Po paru minutach do zalanego łzami chłopca podeszła pani pracująca jako ochroniarz na stadionie i podała mu coś do picia, próbując go pocieszyć.