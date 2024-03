Najdroższe transfery z PKO Ekstraklasy. Typujemy, kto odejdzie i za ile milionów latem 2024

Rekordowe transfery z PKO Ekstraklasy. Co nas czeka latem?

Właściwie co okienko musimy liczyć się z odejściem wyróżniających się ligowców. Zimą za 10 mln euro do Besiktasu Stambuł przeszedł pomocnik Legii Warszawa Ernest Muci. Znaczące były też transfery z udziałem Bartosza Slisza (z Legii Warszawa do Atlanty United), Daisuke Yokoty (z Górnika Zabrze do Gent) albo Henricha Ravasa (z Widzewa Łódź do New England Revolution), choć dwa razy więcej kosztował od niego pukający do seniorów Karol Borys (ze Śląska Wrocław do KVC Westerlo).

Nie inaczej będzie latem, gdy trwający sezon dobiegnie końca. Z odejściem ważnych albo po prostu rokujących piłkarzy liczą się w Lechu Poznań, Legii Warszawa, Jagiellonii Białystok, Stal Mielec, Warcie Poznań, Piaście Gliwice, Zagłębiu Lubin Cracovii czy mistrzu Polski, Rakowie Częstochowa.