Najlepsi Polacy za granicą. Sebastian Szymański w zachwyca w Turcji. Zaskakujące podium klasyfikacji kanadyjskiej [LISTA]

Polacy za granicą. Kto ma najwięcej bramek i asyst?

Październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski zakończyło się wielką porażką. W pierwszym meczu Biało-Czerwoni wygrali z Wyspami Owczymi, ale kilka dni później zremisowali na Stadionie Narodowym z Mołdawią, która jest jedną z najgorszych ekip w Europie. Mołdawianie "ugrali" na nas aż cztery punkty w dwumeczu.

Michał Probierz miał mało czasu, aby przygotować zespół do tych spotkań, ale sześć punktów ze słabymi rywalami było obowiązkiem. Nowy selekcjoner w październiku zaskoczył kilkoma powołaniami. W kadrze zadebiutował Patryk Peda, który na co dzień występuje na trzecim poziomie rozgrywkowym we Włoszech.

Polaków czeka jeszcze jedno spotkanie w ramach eliminacji Euro 2024 - z Czechami. Jeśli marzymy o bezpośrednim awansie, musimy wygrać. Czy Michał Probierz znowu zdecyduje się na jakieś niespodzianki w składzie? Czy ktoś w zagranicznych ligach zasługuje na powołanie? Postanowiliśmy sprawdzić, który z Polaków ma najwięcej punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. Czym jest ta klasyfikacja? To po prostu suma goli i asyst, wyrażona w punktach. Oczywiście największą szansę na wygraną mają napastnicy, skrzydłowi lub ofensywni pomocnicy.