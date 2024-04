Najmłodsi kandydaci do kadry reprezentacji Polski na Euro 2024. Michał Probierz zabierze na turniej 17-latka z Górnika Zabrze?

Kadra reprezentacji Polski na Euro 2024. Najmłodsi piłkarze

Na najbardziej udanych dla nas mistrzostwach Europy we Francji w 2016 roku furorę zrobił Bartosz Kapustka . O ówczesnym 19-latku ćwierkał na Twitterze sam Garry Lineker. Dobra gra i także te wpisy angielskiej legendy zaowocowały w sierpniu transferem z Cracovii do Leicester City za 5 mln euro. Szkoda, że później kariera - z różnych powodów - skończyła się, zanim na dobre zaczęła.

Nikt nie ma lepszego rozeznania w sprawie młodzieżowców od Michała Probierza. Selekcjoner zna ich wszystkich na wylot, skoro wcześniej prowadził (z powodzeniem!) reprezentację do lat 21. Zresztą kilku dał już okazję zadebiutować w seniorskiej kadrze. Wystarczy wspomnieć Filipa Marchwińskiego z Lecha Poznań (rocznik 2002) czy Patryka Pedę z włoskiego SPAL (rocznik 2002). I będą kolejni - potencjalnie już na Euro.

Lista najmłodszych kandydatów do kadry reprezentacji Polski na Euro 2024

W tym miejscu postanowiliśmy znaleźć nowych Kapustków. Kandydatów do kadry na Euro poszukaliśmy wśród piłkarzy z rocznika 2003 i młodszych, którzy jeszcze nie zagrali u Probierza w dorosłej reprezentacji, ale są w jego notesie. Idziemy o zakład, że przynajmniej jeden pojedzie w czerwcu do Niemiec, by stawić czoła Austriakom, Francuzom i Holendrom. Poznajcie nazwiska!

Odnotujmy, że na ostatnim wielkim turnieju, czyli Mundialu w Katarze najmłodszym reprezentantem Polski u Czesława Michniewicza okazał się 20-letni Nicola Zalewski (AS Roma) urodzony 23 stycznia 2002 roku. Z jego rocznika znalazł się jeszcze Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg), który przyszedł na świat 5 czerwca.

Michał Probierz zabierze 17-latka na Euro 2024?