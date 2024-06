Najszybszy gol w historii Euro już jest! 23 sekunda, "Dortmund odlatuje" w meczu Włochy - Albania. Bohaterem Nedim Bajrami Jacek Czaplewski

Co za historia w meczu Włochy - Albania. To była 23 sekunda kiedy Albańczycy sensacyjnie napoczęli aktualnych mistrzów Europy. W pierwszej akcji do siatki trafił Nedim Bajrami. - Dortmund odlatuje! - przekonywał z trybun komentujący na Signal Iduna Park Mateusz Święcicki - wypożyczony na turniej z Eleven Sports do TVP. To najszybszy gol w historii mistrzostw Europy.