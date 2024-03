Nicola Zalewski po awansie na Euro 2024: "Bohater dzisiaj to Wojtek"

Nicola Zalewski po pokonaniu Walii: "Najważniejsze, że jedziemy na Euro"

Dla "Biało-Czerwonych" było to niezwykle ciężkie spotkanie. Dominowała walka w środku pola, w czym Polacy w ostatnim czasie nie byli najlepsi. Walijczycy w drugiej połowie oddali piłkę podopiecznym Michała Probierza, a ci nie potrafili z tego skorzystać. Zneutralizowane zostały atuty Nicoli Zalewskiego, który w był jednym z najlepszych piłkarzy w ostatnich meczach reprezentacji Polski.

- To był bardzo dobry mecz. Wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz, bo oni są dobrym zespołem. Najważniejsze, że jedziemy na Euro, bo o tym marzyliśmy i na to pracowaliśmy - powiedział w wywiadzie dla TVP Sport.

Dla Nicoli Zalewskiego to nie pierwszy raz, kiedy musiał uczestniczyć w serii "jedenastek". W 1/16 finału Ligi Europy jego AS Roma potrzebowała rzutów karnych, by rozstrzygnąć mecz z holenderskim Feyenoordem Rotterdam. Polak został wytypowany jako piąty i spisał się bezbłędnie, dając swojej drużynie awans do następnej fazy rozgrywek.