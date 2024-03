Nicola Zalewski przed finałem baraży o Euro 2024, czyli meczem Walia - Polska: Nieważne jak, byle wygrać

Nicola Zalewski przed Walia - Polska: Liczę na powtórkę

22-letni Zalewski, który w drużynie narodowej występuje jako wahadłowy, był wyróżniającym zawodnikiem barażowego półfinału z Estonią (5:1). Był blisko zdobycia pierwszego gola w kadrze, ale ostatecznie jedną z bramek zapisano jako samobójcze trafienie Karola Metsa.

- No było blisko, ale to nie jest tak ważne. Ważne, że wygraliśmy i podobnie będzie we wtorek. Nieważne jak, ale chcemy wygrać - powiedział Zalewski na niedzielnej konferencji prasowej.

Rozegrał do tej pory 15 spotkań w reprezentacji Polski, ale miał okazję już dwukrotnie zmierzyć się z Walijczykami. W czerwcu 2022 we Wrocławiu spędził na boisku nieco ponad 15 minut, a gospodarze wygrali 2:1.

