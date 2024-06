Niemcy mogą stać się celem ataku terrorystycznego ze strony ISIS podczas Euro 2024

Ostrzeżenie przed atakiem terorystycznym na Euro 2024

Szef Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji Niemiec Thomas Haldenwang powiedział, że możliwym scenariuszem ataku terrorystycznego jest skoordynowany atak na dużą skalę, podobny do tego, który miał miejsce w Moskwie.

22 marca wieczorem w sali koncertowej „Crocus City Hall” w Krasnogorsku pod Moskwą doszło do ataku terrorystycznego. Przed występem grupy „Piknik” uzbrojeni ludzie wpadli do sali i otworzyli ogień do publiczności. Następnie doszło do eksplozji i wybuchł pożar. Komitet Śledczy Rosji wszczął sprawę karną w związku z atakiem terrorystycznym.