Niepokonany Michał Probierz. Imponująca seria w reprezentacji Polski. Mecz z Turcją ósmym podczas kadencji

Nowa era pod wodzą Michała Probierza

Kiedy 51-letni Michał Probierz przejmował stery nad reprezentacją Polski we wrześniu ubiegłego roku, niewielu spodziewało się tak szybkiego i pozytywnego przełomu. Jego poprzednik, Portugalczyk Fernando Santos, musiał ustąpić po serii słabych wyników, otwierając drogę do wprowadzenia nowej energii i taktyki do drużyny narodowej.

Probierz zachwycony 19-latkiem: Dał argumenty, by walczyć o skład na Euro

Debiut Michała Probierza jako selekcjonera miał miejsce 12 października 2023 roku, kiedy to Polska zmierzyła się z Wyspami Owczymi w ramach eliminacji do Euro 2024. Wygrana 2:0 była świetnym początkiem, pokazującym, że nowy trener ma konkretny plan na to, jak poprowadzić zespół do sukcesu. Kolejne mecze, choć przyniosły dwa remisy, w tym z Czechami, których wynik odebrał Polsce szansę na bezpośredni awans, nie zmniejszyły wiary w umiejętności Probierza.