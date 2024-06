Niesamowita historia Erika Janży. Od walki z nadwagą po gola na Euro 2024

Erik Janża w młodości walczył ze sporą nadwagą

W poprzednim sezonie ligowym w zabrzańskiej ekipie rozegrał 24 mecze i zaliczył 4 asysty. Może ten bilans nie był zachwycający, ale wystarczył, by 30-latek został powołany do reprezentacji Słowenii na Euro 2024 .

Już ze sportową sylwetką wypracował transfer do czeskiej Viktorii Pilzno w 2017 roku, a później reprezentował barwy także cypryjskiego Pafos FC oraz chorwackiego NK Osijek. Latem 2019 roku został sprowadzony do Górnika Zabrze , w którym gra do dzisiaj.

Erik Janża - przedłużenie kontraktu w Górniku i gol na Euro 2024

Do niedawna kontrakt Erika Janży z Górnikiem Zabrze obowiązywał zaledwie do 30 czerwca tego roku. Jednak tuż przez rozpoczęciem turnieju przez Słoweńców, polski klub doszedł do porozumienia ze swoim piłkarzem i przedłużył z nim kontrakt do czerwca 2026 roku.