Oceniamy transfery Legii Warszawa. Ranking letniego okienka. Kto numerem jeden?

Transfery Legii Warszawa. Niezła skuteczność

Legia pozyskała piłkarzy głównie z wolnego transferu i w ramach wypożyczenia (wyjątek: Steve Kapuadi). To nie oznacza bynajmniej, że nie wydała ani złotówki. Koszty, nierzadko naprawdę wysokie, ukryły się w innych miejscach, jak premie za sam podpis czy dla agencji reprezentującej gracza, a przynajmniej tak zasugerował dyrektor sportowy Jacek Zieliński.

Kto przyszedł do Legii? Jeśli chodzi o pozycje to drużyna pretendująca do tytułu mistrza Polski wybrała trzech stoperów, środkowego pomocnika, dwóch wahadłowych oraz napastnika. To Marco Burch, Steve Kapuadi, Radovan Pankov, Juergen Elitim, Patryk Kun, Gil Dias, Marc Gual.