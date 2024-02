Widzew ma nowego bramkarza! To piłkarz z przeszłością w Bundeslidze

Rafał Gikiewicz zagra w Widzewie Łódź! 36-latek zastąpi kontuzjowanego bramkarza. Powrót do Ekstraklasy po 10 latach

- Wstępne rozmowy z Rafałem rozpoczęliśmy w lutym. Po rozwiązaniu jego spraw kontraktowych w Turcji pojawiła się okazja, by usiąść do negocjacji. To zawodnik mający bardzo duże doświadczenie zdobywane na boiskach Ekstraklasy, Bundesligi i ligi tureckiej. Rafał posiada także ogromną ambicję i dobry mental, który będzie pasował do naszej szatni