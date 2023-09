Oficjalnie: Raków Częstochowa rozbił bank. Napastnik Ante Crnac dołączył do drużyny Dawida Szwargi za ok. milion euro

Bomba transferowa w wykonaniu Rakowa

W piątek "Medaliki" ogłosiły pozyskanie nowego napastnika, 19-letniego Ante Crnaca z chorwackiego Slavenu Balupo. Raków za piłkarza wyłożył 1 mln euro, choć chorwackie media podają nawet kwoty rzędu 1,3 mln euro.

Piłkarz z rocznika 2003 miał obowiązujący kontrakt w Slavenie do grudnia 2025 roku, a wyceniany jest na 800 tys. euro.

- Cieszymy się, że Ante pomimo bardzo dużego zainteresowania oraz ofert za strony innych klubów zaufał nam i zdecydował się dołączyć do Rakowa. Ante to zawodnik o bardzo dużym potencjale, który ma funkcjonować w naszym systemie na pozycji numer dziewięć. Uważamy, że właśnie tam może najbardziej się rozwinąć i osiągnąć wysoki, europejski poziom. Jesteśmy zadowoleni, że Ante uwierzył w nasz pomysł i uznał, że zaprezentowana mu ścieżka rozwoju w Rakowie była tą najlepszą. Liczymy na to, że już teraz wzmocni rywalizację wśród naszych napastników i stanie się ważnym graczem tej drużyny - powiedział dyrektor sportowy Rakowa, Robert Graf.