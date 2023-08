Ostatni krok Legii Warszawa do Ligi Konferencji. Media: FC Midtjylland jest bezzębny. Gra zespołu to demonstracja bezsiły

Legia o krok od europejskich pucharów. Trzeba tylko pokonać Duńczyków

Media podkreśliły, że po sześciu kolejkach Superligi FCM ma aż sześć porażek, a w czwartek spotka się w rewanżowym meczu z Legią w Warszawie i przy obecnej dyspozycji wygrana wydaje się raczej niemożliwym zadaniem.

- W niedzielę ta drużyna, nazywana szumnie lwami, została brutalnie obdarta ze swoich futer, tracąc aż trzy bramki - skomentował kanał telewizji DR.

W poniedziałkowym podkaście piłkarskim dziennika "BT" prowadzący, obawiając się spotkania w Warszawie, zapytali wręcz "co się u was dzieje? W co wy gracie?".

Dyrektor sportowy FCM Svend Graversen powiedział dziennikowi "Ekstrabladet" że, klub jest zadowolony, bo właśnie pozyskał Lee Han-beoma, obrońcę z... południowokoreańskiego FC Seul.