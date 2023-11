Paweł Bochniewicz nie dokończył meczu Polska - Czechy. Uraz obrońcy zmusił Michała Probierza do wprowadzenia Patryka Pedy

Paweł Bochniewicz kontuzjowany. Probierz wprowadził Pedę

Formacja defensywna od dawna jest problemem reprezentacji Polski. Michał Probierz szuka nowych rozwiązań, które uszczelnią blok defensywny. Selekcjoner na listopadowe mecze powołał Pawła Bochniewicza z Heerenveen. To jedna z największych niespodzianek w kadrze.

Bochniewicz szybko zyskał zaufanie trenera. Stoper znalazł się w wyjściowej jedenastce na mecz Polska - Czechy. W trzyosobowym bloku defensywny zagrał też Jakub Kiwior i Jan Bednarek. Zawodnik grał solidnie do momentu gola dla Czechów. To 27-latek nie upilnował Tomasa Soucka, który po stałym fragmencie wpakował piłkę do siatki. Kilka minut po utracie gola, Bochniewicz musiał opuścić boisko. Obrońca doznał kontuzji i położył się na murawie. - Widać, że cierpi - przyznał komentujący dla TVP Marcin Żewłakow. W miejsce gracza Heerenveen wszedł Patryk Peda.

To druga wymuszona zmiana tego wieczoru. Po pierwszej połowie Michał Probierz musiał zdjąć Karola Świderskiego, który źle się poczuł. Napastnik Charlotte FC został odwieziony do szpitala. Na razie nie ma więcej informacji na ten temat.