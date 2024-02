Piast Gliwice - Raków Częstochowa ONLINE. Pierwszy ćwierćfinał Fortuna Pucharu Polski! Gdzie oglądać? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Fortuna Puchar Polski. Piast Gliwice - Raków Częstochowa ONLINE

Podopieczni Dawida Szwargi może w lidze radzą sobie nie tak jakby chcieli, ale dalej są w grze o co najmniej dwa puchary w tegorocznym sezonie. "Medaliki" w PKO BP Ekstraklasie zajmują dopiero szóste miejsce, ale do liderującej Jagiellonii Białystok tracą sześć punktów. Jednocześnie w krajowym pucharze zaszli już do ćwierćfinału eliminując po drodze ligowych rywali takich jak m.in. ŁKS Łódź oraz Cracovia. Teraz przyjdzie im rywalizować z Piastem Gliwice.

Drużyna prowadzona przez byłego szkoleniowca Legii Warszawa - Aleksandara Vukovicia w polskiej ekstraklasie jest określana mianem "króla remisów". Czemu? Swego czasu notowali niemal same podziały punktów w najwyższej klasie rozgrywkowej. Do tej pory zanotowali 13 remisów - to najlepszy wynik pod tym względem w lidze.