Piękna kartoniada na meczu Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa. W przerwie na boisko poleciały misie [WIDEO]

- Akcja "Dorzuć misie", to nie tylko okazja do zacieśnienia relacji z lokalną społecznością, ale także do ukazania, że jesteśmy aktywnie zaangażowanym partnerem, który troszczy się o sprawy społeczne i wychodzi poza ramy zawiązanej umowy. Emocji w tym spotkaniu z pewnością nie zabraknie, dlatego liczymy również na to, że kibice nie zawiodą i przyniosą na mecz wiele pluszaków. To od nich zależy, ile pieniędzy trafi na konto Fundacji "Naszpikowani" - powiedział Paweł Rabantek, dyrektor marketingu w STS.