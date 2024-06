Rosyjskie flagi na meczach Euro 2024. UEFA wzywa do stanowczych działań

UEFA kontra rosyjskie flagi na Euro 2024

UEFA nie pozostawia wątpliwości co do swojej postawy wobec widoczności rosyjskich flag na stadionach podczas Euro 2024. Organizacja podjęła już kroki, apelując do niemieckich organizatorów o zwiększenie czujności i rygorystyczne podejście do tej kwestii.

"UEFA nie chce, aby rosyjskie flagi szczególnie były widoczne w trakcie występu reprezentacji Ukrainy. Wobec tego skierowała do niemieckich organizatorów apel, aby służby ochroniarskie i stewardzi w bardziej rygorystyczny sposób i z większą uwagą podchodzili do tej kwestii. A jeśli już się takie przypadki zdarzą, mają próbować przechwycić i usunąć je z trybun."

Takie działania są odpowiedzią na obawy dotyczące bezpieczeństwa i politycznych napięć, które mogą wynikać z obecności rosyjskich symboli narodowych, zwłaszcza w kontekście konfliktu z Ukrainą.