Raport medyczny po meczu Polska - Holandia. Aż cztery urazy w drużynie. Lekarz kadry uspokaja: Wszyscy wyzdrowieją na Austrię

Reprezentacja Polski: Drobne urazy, wraca Lewandowski

To w gruncie rzeczy optymistyczny raport. Wczoraj bowiem były poważne obawy o zdrowie niektórych zawodników. Bartosz Salamon spekulował, że złamał palec. Z kolei Michał Skóraś dość niepokojąco zachowywał się w trakcie rozgrzewki.

Cała wymieniona w raporcie szóstka powinna wyzdrowieć do meczu z Austrią. Michał Probierz na pewno dokona zmian w składzie. Do ataku wróci Robert Lewandowski, na środek obrony Paweł Dawidowicz. Co z innymi pozycjami? Tego akurat dziś nie da się rozstrzygnąć.

W poniedziałek kadra odbyła jedyny trening. Wieczorem kadrowicze zasiądą przed ekranem. Na rzutniku obejrzą mecz grupowych rywali: Austrii i Francji.

Pełny komunikat PZPN w sprawie stanu zdrowia piłkarzy:

Bartosz Salamon w czasie meczu doznał urazu stawu skokowego i ręki. Po pełnej diagnostyce wdrożony został plan, według którego najpóźniej pojutrze ma powrócić do pełnego treningu z drużyną.

Jakub Piotrowski z powodu drobnego urazu w poniedziałek trenował indywidualnie. Już we wtorek powróci do treningu z całym zespołem.

Michał Skóraś i Piotr Zieliński doznali drobnych urazów, które nie wyłączają ich z treningów.

Paweł Dawidowicz i Robert Lewandowski nadal trenują indywidualnie. Plan zakłada, że obaj będą gotowi do gry w meczu z Austrią.