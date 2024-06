Wieści z reprezentacji Polski. Lewandowski trenuje już z piłką, lżejszy dzień kadrowiczów

Reprezentacja Polski: trening wyrównawczy po Holandii

Zajęcia teoretycznie miały być otwarte dla mediów tylko przez pierwsze 15 minut, jednak dziennikarze mieli okazję obserwować cały trening . To pokazuje otwartość sztabu szkoleniowego na współpracę z mediami i daje kibicom szansę na bieżąco śledzenie przygotowań kadry.

Tradycją jest, że dzień po meczu reprezentacji odbywa się tzw. trening wyrównawczy. W Hanowerze, na bocznym boisku obok Eilenriedestadium, w poniedziałek zjawiła się grupa zawodników, którzy w niedzielnym spotkaniu z Holandią grali niewiele lub wcale. Treningi te mają na celu utrzymanie formy fizycznej piłkarzy i przygotowanie ich do kolejnych wyzwań.

Lewandowski wraca do formy

Najwięcej uwagi skupia się wokół Roberta Lewandowskiego, który od tygodnia zmaga się z kontuzją mięśnia uda. Kapitan kadry, pomimo braku możliwości gry w niedzielnym meczu, dołączył do pozostałych kadrowiczów i trenował indywidualnie oraz w duecie z Jakubem Piotrowskim.

To, że Lewandowski już trenuje z piłką, jest dobrym znakiem dla drużyny i fanów, wskazującym na możliwy szybki powrót do pełni sił. Kapitan kadry, pomimo noszenia bandaża na udzie, wykazywał się dużą aktywnością na boisku, co może napawać optymizmem przed kolejnymi spotkaniami.