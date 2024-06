Szwajcaria zmienia miejsce treningów na Euro 2024 przez złą murawę

Szwajcaria zmieniła plany podczas Euro 2024

Od początku pobytu w Niemczech Helweci korzystali z boiska należącego do czwartoligowego klubu Stuttgarter Kickers - Waldau Stadion, położonego na przedmieściach Stuttgartu. Choć murawa nie spełniała oczekiwań zespołu i trenera Murata Yakina, początkowo zdecydowano się nie zmieniać lokalizacji treningów, aby uniknąć długich podróży do alternatywnego miejsca przy stadionie VfB Stuttgart.

Sytuacja jednak uległa pogorszeniu, a stan murawy na Waldau Stadion jeszcze bardziej się zepsuł, co zmusiło szwajcarską drużynę do przeniesienia się na obiekt w dzielnicy Bad Cannstatt na przygotowania do nadchodzącego meczu ze Szkocją.

"Murawa ma martwe korzenie w kilku miejscach, więc w poniedziałek i we wtorek będziemy trenować na boisku treningowym VfB Stuttgart, które jest w znacznie lepszym stanie. Po meczu ze Szkocją, planujemy powrócić na Stadion auf der Waldau, gdzie zostanie położona nowa murawa, ale jej stan zostanie najpierw dokładnie sprawdzony w czwartek" - czytamy w komunikacie SFV.