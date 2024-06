Pierwsza czerwona kartka na Euro 2024. Bandycki faul Szkota na Niemcu. To cud, że Ilkay Gundogan nie doznał poważnej kontuzji

Mecz Niemcy - Szkocja: Czerwona kartka dla Porteousa

To wejście zasługiwało na surową karę. Ryan Porteous z impetem zaatakował prawą nogę Ilkaya Gundogana. Cud, że nie doszło do poważnej kontuzji.

Na nic zdały się tłumaczenia Porteousa. Szkot grający na środku obrony w bezmyślny sposób osłabił drużynę jeszcze przed końcem połowy. Gdy zszedł z boiska, wynik dla Niemców podwyższył Kai Havertz.

Niemcom anulowano karnego w meczu ze Szkocją. Pierwsza interwencja VAR na Euro 2024

Porteous być może po 44 minutach stracił szansę, by jeszcze zagrać na Euro. Teraz czeka go przymusowa przerwa. Będzie pauzować co najmniej w meczu ze Szwajcarią.

Co ciekawe, wcześniej Niemcom anulowano rzut karny. Francuski sędzia zmienił zdanie, bo otrzymał sygnał z VAR-u, że do faulu na Jamalu Musiale doszło nie w szesnastce, lecz tuż przed nią - więc należało przyznać wolnego.