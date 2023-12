PKO Ekstraklasa. Aleksandar Vuković, trener Piasta Gliwice: Chcę osiągnąć sukces z Piastem. Moje marzenia są związane tylko z tą drużyną

Vuković od lat ma polskie obywatelstwo, świetnie mówi w tym języku.

W polskiej Ekstraklasie zadebiutował w wyjazdowym meczu Legii z Ruchem Chorzów.

- Pewnie to przykre dla chorzowskich kibiców, ale to ich stadion jest tym miejscem w Ekstraklasie, które się - niestety - nie zmieniło. Na szczęście to odosobniony przypadek, bo stadiony wtedy, a dziś to niebo a ziemia. Jak w słynnej wypowiedzi polskiego króla - zastałem ligę drewnianą, a dziś jest murowana - podkreślił.