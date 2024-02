PKO Ekstraklasa. Kandydaci na mistrza Polski. Kto ma najmocniejszy skład? Optymalne jedenastki Legii, Lecha, Rakowa i innych

PKO Ekstraklasa. Kto ma najmocniejszy skład?

Wydaje się, że o mistrzostwo powalczy maksymalnie sześć czołowych zespołów. Na okoliczność tej walki stworzyliśmy optymalne składy, zakładając że nikt już nie odejdzie, a kontuzjowani dojdą wkrótce do zdrowia - stąd w przypadku Rakowa znalazł się choćby Ivi Lopez, który stracił całą jesień.

Ledwie tydzień został do wznowienia rozgrywek. Drużyny skończyły przygotowania i od poniedziałku rozpoczynają mikrocykl do pierwszego meczu o stawkę. Transfery? W większości dopięte. Pora więc grać.

Co ciekawe, Lech i Pogoń w ogóle nie przeprowadzili transferów. W Śląsku doszło aż do sześciu, ale raczej żaden nowy zawodnik od razu nie wskoczy do jedenastki. Inaczej będzie w przypadku Legii, pewnie też Jagiellonii i Rakowa.