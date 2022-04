PKO Ekstraklasa. Plan transmisji 32. kolejki PKO Ekstraklasy. W TVP Sport wyjazdowy mecz Pogoni

W 32. kolejce PKO Ekstraklasy dojdzie do ligowego klasyku między Legią Warszawa a Górnikiem Zabrze. Dwóch pretendentów do tytułu - Lecha Poznań i Pogoń Szczecin, czekają wyjazdowe spotkania. To właśnie mecz Portowców będzie transmitowany w TVP Sport. Z kolei Raków Częstochowa zmierzy się u siebie z Cracovią.