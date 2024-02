PKO Ekstraklasa. Transfery zwiększyły rywalizację w Koronie Kielce. Czas wydostać się ze strefy spadkowej

Kielecki zespół podczas okresu przygotowawczego przebywał na dwutygodniowym obozie w Antalyi. W Turcji rozegrał cztery mecze kontrolne, wygrywając z CSKA Sofia 2:0, remisując bezbramkowo ze Sturmem Graz i przegrywając z Dynamo Czeskie Budziejowice 0:1 oraz bułgarskim FK Krumowgrad 1:2. W ostatnim sparingu, już po powrocie ze zgrupowania, drużyna ze stolicy regionu świętokrzyskiego przegrała z Piastem Gliwice 0:2.

- Graliśmy z silnymi rywalami, wyciągnęliśmy wnioski z poprzedniego okresu przygotowawczego, kiedy mierzyliśmy się z trochę słabszymi zespołami. Drużynie potrzebna jest rywalizacja, a gra z silnym przeciwnikiem pokazuje nasze niedociągnięcia. Tych jeszcze było sporo, ale to świetny materiał poglądowy. Mamy materiał do analizy, co jeszcze musimy poprawić - podkreślił Kuzera.