PKO Ekstraklasa. TVP blisko porozumienia z Canal+. Wiosną kibice zobaczą swoich klubów na otwartej antenie?

PKO Ekstraklasa. Wiosną kibice zobaczą swoich klubów na otwartej antenie?

Od dłuższego czasu toczą się rozmowy dotyczące powrotu meczów PKO Ekstraklasy na antenę TVP. Od 2019 roku, do końca poprzedniego sezonu publiczny nadawca pokazywał 1 mecz każdej kolejki na antenie TVP Sport. Wydawało się, że przedłużenie tej umowy będzie formalnością, zwłaszcza, że Canal+ w tym roku kupił prawa do pokazywania ligi za kwotę przekraczającą jego możliwości. Część pieniędzy miała się zwrócić z tytułu sublicencji do Telewizji Polskiej.

Jesienią finalizacja negocjacji była bardzo utrudniona ze względów politycznych, a na początku tego roku w szeregach TVP nastąpiło wiele zmian personalnych. Nowym dyrektorem TVP Sport został Jakub Kwiatkowski. Zadowolenia z takiego obrotu spraw nie krył Marcin Animucki, - prezes spółki Ekstraklasa SA, w wywiadzie dla Interii.