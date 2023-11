Podsumowanie 4. kolejki Ligi Mistrzów. Cztery kolejne ekipy z awansem. Sukces drużyny Kamila Grabary

Liga Mistrzów. Kolejne drużyny awansowały

W grupie A Bayern pokonał u siebie Galatasaray Stambuł 2:1, odnosząc 16. z rzędu zwycięstwo w fazie grupowej Champions League oraz przedłużając w niej do 38 serię spotkań bez porażki i z co najmniej jednym zdobytym golem. Bawarczycy wygrali dzięki dwóm trafieniom Harry'ego Kane'a (80. i 86.), których Anglik ma w dorobku 25 w LM. Rozmiary porażki zmniejszył reprezentant DR Konga Cedric Bakambu (90+3).

Najciekawszy ze wszystkich środowych spotkań był drugi mecz tej grupy, w którym drużyna Grabary - pogromca Rakowa Częstochowa w decydującej rundzie eliminacji LM - podejmowała Manchester United. Napastnik gości Rasmus Hoejlund, który seniorską karierę rozpoczynał właśnie w ekipie ze stolicy Danii, dał "Czerwonym Diabłom" dwubramkowe prowadzenie, trafiając do siatki w trzeciej i 28. minucie. Oba gole zdobył wpychając piłkę do pustej bramki. Pierwszego - po dośrodkowaniu Portugalczyka Bruno Fernandesa, natomiast drugiego po tym, jak Grabara obronił uderzenie Argentyńczyka Alejandro Garnacho, ale nie był już w stanie zdążyć do dobitki Duńczyka.