Polska U-18 wygrała w meczu towarzyskim ze Słowacją. Młodzieżowa kadra przygotowuje się do mundialu

Reprezentacja Polski U-18 szykuje się na turniej. Pewna wygrana 4:0!

Nasza młodzieżowa kadra U-18 przygotowuje się do mundialu, który potrwa od 10 listopada do 2 grudnia w Indonezji. W październiku Biało-Czerwonych czeka kilka sprawdzianów. Polacy zagrali już ze Szwecją (wygrana 4:1). 13 października zmierzyli się ze Słowacją. Młodzieżówka Marcina Włodarskiego pewnie pokonała naszego południowego sąsiada.

Wynik meczu w 15. minucie otworzył Huras. W 41. minucie Mikołajewski podwyższył prowadzenie z rzutu karnego. Ten sam zawodnik tuż po przerwie dorzucił jeszcze jedną bramkę. Tym razem wykorzystał dobre wycofanie z lewej strony. Napastnik uderzył z pierwszej piłki nie do obrony. Pod koniec meczu Łyczko popisał się piękną indywidualną akcją, po której wpakował piłkę do siatki. 4:0!

W pierwszym składzie reprezentacji Polski wystąpił Karol Borys. Zawodnik Śląska Wrocław niedawno znalazł się na liście największych talentów świata futbolu. - To niekwestionowany lider tego rocznika (2006). Na turnieju (Euro U-17) strzelił trzy gole. Zadebiutował w Ekstraklasie dla Śląska w maju 2022 roku jako 15-latek i wyróżnia się swoją wizją, umiejętnościami dryblingu i umiejętnością znajdowania przestrzeni z piłką i bez niej. Manchester United zaprosił go na testy dwa lata temu, ale musi stać się silniejszy fizycznie, aby regularnie grać w najwyższej lidze. Kiedy tak się stanie, niebo powinno być dla niego sufitem - czytamy w opisie The Guardian.