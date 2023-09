Polska - Wyspy Owcze na żywo w TV i online. Gdzie oglądać mecz eliminacji Euro 2024? Czas się przełamać. TRANSMISJA STREAM LIVE [05.09.2023]

Sytuacja Polski w grupie E eliminacji Euro 2024 nie jest ciekawa. Po pierwszych trzech meczach Biało-Czerwoni mają na koncie tylko trzy punkty. To zasługa wygranej z Albanią na Stadionie Narodowym. Nasza reprezentacja przegrała także z Czechami oraz Mołdawią (oba spotkania na wyjeździe). Szczególnie bolesna była porażka z Mołdawią, gdyż Polska do przerwy wygrywała już 2:0. Rywal w drugiej części spotkania odwrócił losy meczu.

Starcie z Wyspami Owczymi może być idealną okazją do przełamania. Nasi reprezentanci muszą wreszcie pokazać charakter i wygrać wysoko nad niżej notowanym rywalem. Szczególnie że większość piłkarzy Wysp Owczych ma "normalne" prace i nie utrzymuje się wyłącznie z piłki nożnej.

- Sytuacja jest bardzo prosta: musimy wygrać dwa najbliższe mecze. Myślę, że nie powinno nas interesować nic poniżej sześciu punktów w tych starciach. Ale mamy wszystko, żeby tego dokonać. Dobrego trenera, dobrych piłkarzy. Po prostu czasem tak w piłce bywa, że nie idzie ci tak, jak założyłeś. W obecnej sytuacji najważniejszy jest pełen "fokus" na tym, co przed nami, a nie na tym, co za nami. To superważne mecze i cieszę się, że pierwszy z nich zagramy w Warszawie. Kibice muszą być z nami, przekazać nam pozytywną energię - powiedział Matty Cash na konferencji prasowej.