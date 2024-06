Polski kibic poważnie ranny po upadku z trybun podczas meczu Polska - Austria. Został przewieziony do szpitala

Polski kibice ciężko ranny podczas meczu Polska - Austria

Polska - mimo powrotu po kontuzji Roberta Lewandowsiego - przegrała z Austrią 1:3 i w piątek jako pierwsza drużyna straciła szanse na awans do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw Europy. Austria zdominowała Biało-Czerwonych w pierwszych fragmentach meczu w Berlinie, co udokumentowała golem Gernota Traunera w dziewiątej minucie. Była to najszybciej strzelona bramka przez tę reprezentację w historii występów w mistrzostwach Europy.

W 30. minucie do wyrównania doprowadził Krzysztof Piątek, ale w drugiej połowie do bramki strzeżonej przez Wojciecha Szczęsnego trafili Christoph Baumgartner (66.) i z rzutu karnego Marko Arnautovic (78.). Lewandowski, który z powodu urazu mięśniowego nie zagrał w niedzielę z Holandią (1:2), pojawił się na boisku w 60. minucie, ale jak napisano w internetowym serwisie austriackiej gazety "Die Presse": "pomijając żółtą kartkę nie wyróżnił się".