Radunia Stężyca wycofała się z rozgrywek 2. ligi. Szykuje się zmiana na drugoligowym szczeblu

Radunia Stężyca wycofała się z rozgrywek 2. ligi. Co się stało?

Problemy drugoligowca rozpoczęły się już w kwietniu tego roku, kiedy nastały zmiany samorządowe. Dotychczas Radunia była finansowana z budżetu gminy za wójta Tomasza Brzozowskiego.

Od przyjścia Ireneusza Stencela sytuacja w klubie uległa pogorszeniu i ten dał jasno do zrozumienia, że czas skończyć z finansowaniem klubu, gdyż w gminie są równie ważne, jak i ważniejsze sektory, które wymagają pomocy.

- Kończymy finansowanie pierwszej drużyny Raduni Stężyca z budżetu gminy Stężyca bezpośrednio - rozpoczął Stencel podczas pierwszej sesji, 21 maja, czyli równo miesiąc po wygranej w wyborach.

Na poparcie swej decyzji pokazał, jakie pieniądze miały trafiać do zawodników II-ligowej drużyny. 21 000 zł, 19 700, 18 850 - a wszystko to, jak podkreślał, przelewane bezpośrednio z konta szkoły w Stężycy na zasadzie umowy o dzieło. Do tego dochodziły również koszty wyjazdów, wyżywienie itp.