Potencjalni rywale Wisły Kraków w I rundzie eliminacji Ligi Europy. Losowanie odbędzie się we wtorek o godzinie 15:00

Z kim Wisła Kraków zagra w Lidze Europy?

Wisła Kraków na początku maja dokonała niemałej niespodzianki i wygrała Puchar Polski, pokonując Pogoń Szczecin 2:1. Jedną z największych zmian, które wprowadziła UEFA, jest to, że triumfator tych rozgrywek w sezonie 2024/25 powalczy o prawo gry w Lidze Europy od I rundy eliminacyjnej. "Biała Gwiazda" pierwszego rywala na drodze do fazy ligowej LE pozna już we wtorek o godzinie 15:00 podczas losowania.

Jan Sikorski, czyli ekspert od europejskich pucharów oraz rankingów przypomina, na kogo może trafić Wisła Kraków w I rundzie. Polski zespół jest rozstawiony, dlatego może trafić na którąś z sześciu nierozstawionych drużyn. Kibice "Białej Gwiazdy" najbardziej chcą uniknąć dalekiej podróży, dlatego najgorszym przeciwnikiem byłby klub Zira FK z Azerbejdżanu.

Zespoły rozstawione:

Sheriff Tyraspol (Mołdawia)

NK Maribor (Słowenia)

Toboł Kustanaj (Kazachstan)

Wisła Kraków (Polska)

Pafos FC (Cypr)

Paksi FC (Węgry)

Zespoły nierozstawione: