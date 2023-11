Powołania do reprezentacji Polski. Michał Probierz skreślił Arkadiusza Milika. Wraca Jan Bednarek. Zaskoczeniem Paweł Bochniewicz Jacek Czaplewski

Selekcjoner Michał Probierz podał nazwiska powołanych do reprezentacji Polski na mecze z Czechami w eliminacjach Euro 2024 i towarzyskim z Łotwą. Poza kadrą znalazł się napastnik Arkadiusz Milik. Pierwszy raz od września zobaczymy za to Jana Bednarka. To jego debiut u następcy Fernando Santosa. Kto jeszcze zaskakuje na liście? Szansę debiutu potencjalnie otrzyma stoper Paweł Bochniewicz.