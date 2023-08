Prezes GKS Katowice: Wyjdę dziś z klubu uśmiechnięty, zadowolony, z poczuciem, że zostały zrealizowane cele wyznaczone przez właściciela

Szczerbowski już w czerwcu ogłosił, że odchodzi. Zmagał się z depresją

- Nie przypominam sobie, żebym był w tak dobrej formie jak dziś, był podczas swojej misji w GKS. Pokusa pozostania jest, trzeba dotrzymać słowa i dziś się żegnam. Cieszę się, że w takiej atmosferze - dodał.

- Kiedy 26 sierpnia 2019 (w dniu swoich urodzin) objąłem stanowisko nie było płynności finansowej w klubie, pracownicy mieli zaległości w wynagrodzeniach, piłkarze spadli do 2.ligi, trudna atmosfera panowała w sekcji siatkówki, hokeiści mieli nieudany sezon, a piłkarki nożne traktowano jako dodatek do klubu, a każda impreza była deficytowa - wyliczył.

Zaznaczył, że potem hokeiści wywalczyli – po 52 latach – dwa kolejne tytuły mistrzowskie, piłkarki – historyczne złoto MP, siatkarze pierwszy raz awansowali do play-off ekstraklasy, a futboliści wrócili do 1. ligi. W międzyczasie doszło do konfliktu prezesa z kibicami, którzy bojkotowali mecze, ale ostatecznie wrócili na trybuny.