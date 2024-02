Przemysław Frankowski zaliczył ładną asystę w meczu Reims - Lens [WIDEO]

Ligue 1. Asysta Frankowskiego w meczu Reims - Lens

Przemysław Frankowski wykazał się w drugiej z czterech doliczonych minut do pierwszej połowy. Najpierw zbiegł z piłką bliżej środka, a zaraz potem idealnie z prawej nogi wrzucił w pole karne. Nabiegający Wesley Said bez przyjęcia, po uderzeniu głową skierował ją do siatki.

- Kapitalne dośrodkowanie. Prosto na głowę Saida - recenzowali asystę komentatorzy Eleven Sports. - On dokładnie tak chciał zagrać - przekonywali Eryk Szpruch i Mateusz Majak.

To druga asysta Frankowskiego w tym sezonie Ligue 1, ale już czwarta dla Lens. Dwie kolejne zaliczył bowiem w Lidze Mistrzów, z której zespół odpadł, ale kontynuuje europejską przygodę w Lidze Europy. W czwartek remisem 0:0 zakończył pierwszy mecz 1/16 finału sędziowany przez Bartosza... Frankowskiego (zbieżność nazwisk przypadkowa).