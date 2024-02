PSV Eindhoven - Borussia Dortmund na żywo w TV i online. Gdzie oglądać 1/8 finału Ligi Mistrzów? TRANSMISJA STREAM LIVE [20.02.2024]

PSV Eindhoven - Borussia Dortmund transmisja i stream. Gdzie oglądać mecz Ligi Mistrzów?

PSV to aktualny lider ligi holenderskiej, który pewnie zmierza po mistrzostwo. Drużyna ma 10 punktów przewagi nad drugim Feyenoordem, ale co najważniejsze nie przegrała żadnego meczu w lidze. W 22 meczach straciła tylko 10 bramek co sprawia, że PSV ma jedną z najlepszych defensyw w Europie. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że liga holenderska nie jest najbardziej wymagająca, ale Borussia Dortmund we wtorek może mieć spory problem.

Borussia w obecnym sezonie Bundesligi raczej nie ma szans na mistrzostwo. Liderem jest Bayer Leverkusen, który uzbierał już 58 punktów. BVB ma 41 "oczek", więc w Zagłębiu Ruhry musiałby zdarzyć się cud. Ekipa z Dortmundu w obecnej kampanii będzie walczyła o zajęcie miejsca gwarantującego udział w Lidze Mistrzów. Największe zagrożenie stanowi RB Lipsk, który w tabeli jest tylko jeden punkt za Borussią.