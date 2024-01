Puchar Narodów Afryki. Burkina Faso rzutem na taśmę zgarnęło trzy punkty. Tunezja sensacyjnie przegrała z Namibią

Puchar Narodów Afryki. Burkina Faso - Mauretanie 1:0 (Grupa D)

W drużynie Mauretanii wystąpił Aboubakar Kamara , którego w protokole meczowym zapisano jako AK-47. Ta liczba to numer stroju, który nosił w klubach, w których grał - takich jak Fulham, Olympiakos i Aris Saloniki.

Puchar Narodów Afryki. Tunezja - Namibia 0:1 (Grupa E)

Później do gry wkroczyła Tunezja, która ponad rok temu na katarskiej ziemi jako jedyna pokonała późniejszych mistrzów świata - Francję. Przeciwnikiem 'Orłów Kartaginy" była Namibia, która od początku postawiła trudne warunki gry. W pierwszej połowy miała kilka szans na zdobycie bramki. Najlepszej z nich nie wykorzystał Peter Shalulile, który przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem rywali.

Puchar Narodów Afryki. Mali - Republika Zielonego Przylądka 2:0 (Grupa E)

Po przerwie zemściło się to na zespole reprezentacji RPA. W 60. minucie Mali wyszło na prowadzenie po trafieniu Hamariego Traore. Gracz przytomnie dopadł do piłki odbitej wcześniej od poprzeczki. Zaledwie sześć minut później "Orły" podwyższyły prowadzenie. Lassine Sinayoko wykorzystał prostopadłe podanie partnera i mocnym strzałem pokonał bramkarza rywali. Do końca wynik nie uległ już zmianie i Malijczycy mogli cieszyć się z pewnego i zasłużonego zwycięstwa.